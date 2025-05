Comic-Con | Marvel salterà l’atteso evento di San Diego

Il San Diego Comic-Con si prepara a un'edizione senza precedenti, ma l'assenza dei Marvel Studios lascia un vuoto nell'attesa collettiva. Con Avengers: Doomsday slittato al 2026, i fan saranno costretti a rifugiarsi in Spider-Man: Brand New Day per un assaggio dell'MCU. Questo trend di rinvii solleva interrogativi: si sta lentamente chiudendo il capitolo d'oro dei supereroi? La curiosità è palpabile e il futuro del cinecomic rimane incerto!

L’atteso San Diego Comic-Con si avvicina a grandi falcate, ma a quanto pare quest’anno dovrà fare a meno dei Marvel Studios. Con Avengers: Doomsday rinviato fino a dicembre 2026, ed il solo Spider-Man: Brand New Day a tenere il peso dell’MCU nell’estate 2026, i Marvel Studios quest’anno pare che abbiano deciso di saltare l’attesissimo evento al Comic-Con di San Diego, la notizia è stata al momento riferita da un articolo di Deadline. Marvel sarà comunque presente al Comic-Con per quanto riguarda i consueti panel dedicati ai fumetti e ai videogiochi del brand. Non è esclusa, invece, uno stand per promuovere l’uscita estiva di I Fantastici 4: Gli Inizi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Comic-Con | Marvel salterà l’atteso evento di San Diego

Marvel salta il panel nella Hall H al San Diego Comic Con 2025

Marvel sorprende tutti e salta il panel nella Hall H al San Diego Comic-Con 2025, lasciando i fan a bocca aperta! Questo evento, un tempo considerato il palcoscenico indiscusso per le rivelazioni epocali, sembra seguire una nuova strategia.