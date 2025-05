Come si è vestita Ilary Blasi per il diploma di Chanel Totti | canotta bianca e sneakers per la cerimonia

Ilary Blasi ha stupito tutti con un look casual e fresco per il diploma di Chanel Totti: canottiera bianca e sneakers. Un chiaro segnale che la moda si sta allontanando da formalità rigide, abbracciando uno stile più autentico e comodo. Questo trend di outfit informali in occasioni importanti invita a riflettere sull'importanza del comfort nella vita quotidiana. Scopriamo i dettagli e i brand dietro questo look sorprendente!

Ilary Blasi, per la cerimonia di diploma della figlia Chanel Totti, non ha indossato un completo scuro o un abito elegante: la conduttrice televisiva ha partecipato all'evento con canottiera bianca essenziale e scarpe da ginnastica. Ecco chi ha firmato il look e quanto costano i capi dell'outfit. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Come si è vestita Ilary Blasi per il diploma di Chanel Totti: canotta bianca e sneakers per la cerimonia

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi)

Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

Cerca Video su questo argomento: Vestita Ilary Blasi Diploma Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Chanel Totti si diploma alla St. Stephen’s School con mamma Ilary Blasi e il compagno Bastian Muller presente

gaeta.it scrive: Chanel Totti riceve il diploma alla St. Stephen’s School di Roma, festeggiando con la madre Ilary Blasi e il fratello Cristian; assente Francesco Totti, che commenta l’evento sui social con ironia.

Chanel Totti si diploma: mamma Ilary Blasi, il fratello Cristian e il compagno in festa a Roma per la cerimonia di consegna, guarda

Da gossip.it: Chanel Totti si diploma: mamma Ilary Blasi, il fratello Cristian e il compagno in festa a Roma per la cerimonia di consegna, guarda ...

Chanel Totti si diploma alla scuola americana (con stoccata di papà Francesco). E alla cerimonia spunta pure Bastian Muller

Come scrive libero.it: La figlia dell'ex capitano della Roma oggi ha ricevuto l'attestato dal scuola internazionale dove studiava. Alla cerimonia presente anche il fratello Cristian.