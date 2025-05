Come prevenire le macchie solari? I consigli della dermatologa | La pelle ha una memoria ogni scottatura lascia un’impronta

Con l'arrivo della bella stagione, il richiamo del sole è irresistibile, ma attenzione: la pelle ha memoria! Ogni scottatura può lasciare segni indelebili, trasformandosi in antiestetiche macchie solari. La dermatologa consiglia di proteggere la pelle con creme solari ad alta protezione e indossare cappelli e occhiali. Non sottovalutare la tua bellezza: una corretta prevenzione oggi garantirà un'incarnato radioso domani! La tua pelle ti ringrazierà.

Con l’arrivo della bella stagione torna anche il desiderio di esporsi al sole, ma è proprio in questo periodo che la pelle va protetta con maggiore attenzione. Le macchie solari, infatti, sono tra le conseguenze più comuni (e visibili) di una scorretta esposizione ai raggi UV, e possono comparire anche su pelli giovani e apparentemente sane. Prevenire è possibile, ma richiede costanza e una strategia a più livelli: non basta applicare la protezione solare solo in spiaggia, ma è necessario scegliere formule ad ampio spettro, adatte al proprio fototipo, e utilizzarle anche in città, tutti i giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Come prevenire le macchie solari? I consigli della dermatologa: “La pelle ha una memoria, ogni scottatura lascia un’impronta”

