Come mai Andrea Sempio nel 2017 rilasciava interviste a tutti e oggi invece non parla più? | Fabrizio Corona lo incalza intervengono i carabinieri

Andrea Sempio, una volta al centro dell’attenzione mediatica, oggi sembra avvolto nel mistero. Fabrizio Corona lo incalza e la curiosità cresce: cosa è successo al giovane spavaldo del 2017? In un'epoca in cui il gossip è re, il silenzio di Sempio potrebbe svelare molto di più di quanto pensiamo. La sua assenza parla, forse, di una ricerca di autenticità in un mondo frenetico. Cosa ci riserverà questa storia?

“Come mai Andrea Sempio nel 2017 rilasciava interviste a tutti con tono spavaldo e aggressivo e oggi invece non parla più? Per questo siamo andati a cercarlo e lo abbiamo trovato. Siamo stati prima nel negozio dove lavora, poi lo abbiamo seguito a casa”. Così scrive Fabrizio Corona in un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram e su quello del suo format Falsissimo con un video inedito che lo immortala mentre incalza proprio Andrea Sempio, recentemente indagato in concorso per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007, fuori da casa sua. Si tratta di un’anticipazione di quello che l’ex re dei paparazzi manderà in onda lunedì sera nella seconda parte del suo speciale sul delitto di Garlasco, il caso tornato sotto i riflettori dopo l’annuncio della riapertura delle indagini e, appunto, l’iscrizione di Sempio nel registro degli indagati per omicidio in concorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Come mai Andrea Sempio nel 2017 rilasciava interviste a tutti e oggi invece non parla più?”: Fabrizio Corona lo incalza, intervengono i carabinieri

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi»

Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

