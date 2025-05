Come finisce Inganno dal Passato | trama e finale spiegazione del film di Rai 2

In "Inganno dal Passato", i segreti riaffiorano in un incontro tra ex compagni di liceo, trasformando una festa in un intrigo psicologico carico di tensione. Bill e Rachel si trovano a fronteggiare il loro passato inaspettato con Claire. Un finale oscuro rivela quanto le scelte giovanili possano avere ripercussioni devastanti nel presente. Questo thriller ci ricorda che la verità può essere un'arma letale: sei pronto a scoprire cosa si nasconde dietro le apparenze

Come finisce Inganno dal Passato, trama e finale del film 2021. Inganno dal passato è film del 2021 diretto da Jeff Hare, con il titolo originale Deadly Due Date. Un thriller psicologico che vede protagonisti Bill e Rachel, una coppia senza figli. Un giorno, durante una festa con gli ex compagni di liceo incontrano Claire, una compagna di classe che è incinta e in difficoltà economiche e accettano di adottare il suo bambino. Si renderanno però conto che lei ha dei progetti sinistri. Ma come finisce Inganno dal Passato? A seguire, la trama e la spiegazione finale del film. Inganno dal Passato trama completa. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it © Spettacoloitaliano.it - Come finisce Inganno dal Passato: trama e finale spiegazione del film di Rai 2

