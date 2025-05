Come è stata scritta la bozza del ddl sulla caccia? La ricostruzione del comico è esilarante

In un’epoca in cui le decisioni politiche sembrano spesso lontane dalla realtà quotidiana, l’ironia di Filippo Piluso, alias Fill Pill, ci fa riflettere sulle modalità con cui si scrivono leggi cruciali. Nel suo esilarante Reel, ci mostra un cacciatore che chiede “licenze” a un uomo in giacca e cravatta, rivelando l’assurdità di un ddl sulla caccia che rischia di privarci di controlli essenziali. Un’analisi divertente e pung

Un cacciatore che chiede e un uomo, uno di quelli che decide, in giacca e cravatta, che prende appunti. Così è stata scritta la bozza del ddl sulla caccia, che di fatto punta a liberalizzare la caccia senza controlli, secondo il creator digitale e stand up comedian Filippo Piluso, in arte Fill Pill. In un esilarante Reel pubblicato su Instagram, il “tizio scherzosamente serio” (così si definisce nella sua bio sui social) mostra le ombre del ddl, le cui bozze sono state pubblicate in anteprima in una esclusiva de ilFattoQuotidiano.it il 17 maggio. “Un solo motto, sparare e spareremo”, conclude il comico nel breve video. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Come è stata scritta la bozza del ddl sulla caccia? La “ricostruzione” del comico è esilarante

Stefania Camboni, la 60enne trovata morta in casa sua, è stata uccisa a coltellate. Forze dell’ordine a caccia dell’assassino nella zona di Fregene

Una tragedia ha scosso Fregene: Stefania Camboni, 60enne, è stata brutalmente uccisa nella sua abitazione, dove è stata trovata con molteplici ferite da coltello.

