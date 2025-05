Coltivava piante di cannabis | un arrestato a Positano

A Positano, un uomo è stato arrestato per la coltivazione illecita di cannabis, un fenomeno che sta sollevando sempre più interrogativi in un'Italia che si interroga sulla legalizzazione della marijuana. Questo episodio mette in luce un trend in crescita: il confine tra uso ricreativo e illegale si fa sempre più sottile. Riflessioni necessarie sul futuro della legislazione e sull'impatto sociale di queste scelte. Cosa ne pensate?

E' stato arrestato per "coltivazione illecita di piante di cannabis sativa", il 29 maggio, a Positano. E.C.: i Carabinieri della locale Stazione insieme a quelli dell'Aliquota Operativa del Nor della Compagnia di Amalfi hanno messo in manette l'uomo. Secondo la ricostruzione della Polizia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Coltivava piante di cannabis: un arrestato a Positano

Cannabis, piante e cure alternative: tra scienza e saggezza naturale

Tra scienza e saggezza naturale, le piante come la cannabis e l'Artemisia annua svelano un mondo di cure alternative.

Cerca Video su questo argomento: Coltivava Piante Cannabis Arrestato Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Coltivava marijuana in casa, arrestato 38enne a Messina; Coltivava e vendeva droga in casa, denunciato a Biella; Catania, aveva una serra di marijuana in casa: arrestato; Rimini, coltivava marijuana in mansarda: arrestato 48enne già noto alla Polizia Locale. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Affittacamere abusivo coltivava piante cannabis: arrestato nel Verbano

Da tg24.sky.it: Le ha scoperte la guardia di finanza di Verbania, che ha arrestato un uomo ... trovandovi oltre 100 piante e fascine di cime di cannabis in fase di essicazione. Da una ricognizione aerea è ...

Villasanta, cannabis coltivata nel giardino del condominio: arrestato 46enne

Lo riporta ilgiorno.it: E in effetti lì dentro lui non ci coltivava rose e gerani ... di metterci la sua piantagione di droga personale. Sei piante di cannabis indica alte due metri, molto rigogliose.

Sorpreso a coltivare cannabis, arrestato e condannato

Secondo ansa.it: Un uomo di 37 anni di Davoli è stato arrestato e condannato a 12 mesi ... zona impervia di Isca sullo Ionio e composta da 26 piante di cannabis dall'altezza compresa tra 1,5 e 2,5 metri.