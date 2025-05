Colpo De Bruyne | domani scambio dei documenti prossima settimana visite ed annuncio

Un colpo da maestro per il Napoli: Kevin De Bruyne, ex stella del Manchester City, sta per diventare un nuovo azzurro! Con lo scambio dei documenti previsto domani e le visite mediche a seguire, il centrocampista belga è pronto a portare la sua classe nel nostro campionato. In un periodo in cui il calcio italiano cerca di tornare protagonista in Europa, l'arrivo di De Bruyne potrebbe segnare una svolta decisiva. Non perdere i prossimi sviluppi!

Fatta per il centrocampista belga ex Manchester City. Sembra tutto fatto per il passaggio al Napoli di Kevin De Bruyne. Ecco cosa dice il giornalista . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Colpo De Bruyne: domani scambio dei documenti, prossima settimana visite ed annuncio

Oppini: “McTominay fuoriclasse? Non lo definirei così. De Bruyne? Un colpo da sogno”

Francesco Oppini, noto tifoso della Juventus, esprime le sue opinioni sui giocatori di calcio in una recente intervista.

Cerca Video su questo argomento: Colpo De Bruyne Domani Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Calciomercato Napoli, De Bruyne è sempre più vicino. Domani l'incontro De Laurentiis-Conte, Allegri pronto a essere il nuovo allenatore degli azzurri; Napoli, De Bruyne è vicino! Colpo da 21 milioni in 2 anni, ma Manna non si ferma: tutti i nomi; Napoli, dopo lo scudetto ADL prova il grande colpo De Bruyne: settimana prossima decisiva; Hamsik: “De Bruyne sarebbe un colpo fantastico per il Napoli. Io sono tre gradini sotto”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Colpo De Bruyne: domani scambio dei documenti, prossima settimana visite ed annuncio

forzazzurri.net scrive: ForzAzzurri.net - Fatta per il centrocampista belga ex Manchester City. Sembra tutto fatto per il passaggio al Napoli di Kevin De Bruyne. Ecco cosa dice il giornalista Sky ...

Napoli, è fatta per De Bruyne: lunedì le visite mediche

Da corrieredellosport.it: NAPOLI - Kevin De Bruyne è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il centrocampista belga ha raggiunto un accordo con il club partenopeo per un contratto biennale con un ingaggio ...

De Bruyne al Napoli, domani lo scambio di documenti. A breve le visite mediche

Come scrive msn.com: Il nuovo Napoli di mister Antonio Conte ripartirà da Kevin De Bruyne, primo grande colpo in vista della prossima annata calcistica. Non ci sono ormai più dubbi sul trasferimento del fortissimo centroc ...