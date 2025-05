Cologno Monzese e i poliziotti che combattono il bullismo in radio

Cologno Monzese si fa portavoce di una battaglia cruciale: il bullismo. In un'epoca in cui la comunicazione digitale spesso amplifica l'odio, Mirko "Magnum" e i suoi poliziotti radiofonici insegnano a negoziare e dialogare. Un approccio fresco e necessario che dimostra come la vera forza risieda nella comprensione. Scopri come le onde radio possano diventare un canale di cambiamento sociale. Un invito a riflettere e agire!

"Tu esci, e aiuti gli altri attraverso la negoziazione e il dialogo. Semplice no?" Sembra semplice, in effetti, la formula di Mirko aka Magnum – conduttore e regista della trasmiss. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.

