Scopri la magia del Lago di Como con la mostra "Elogio del Lago" al Museo del Paesaggio di Tremezzina! Un viaggio tra arte e natura che celebra la bellezza del Lario attraverso opere di autori rinomati. Le visite guidate, condotte dal curatore Francesco Trippini, offrono un'opportunità unica di approfondire la relazione tra uomo e paesaggio. Un'esperienza perfetta per gli amanti della cultura e della bellezza! Non perdere l'occasione di immergerti in questo incanto.

Il Museo del Paesaggio di Tremezzina organizza un calendario di visite guidate alla mostra Elogio del Lago. Viaggio alla riscoperta del Lario nella Collezione Bordoli Crivelli Visconti, in cui è esposta una selezione di stampe di autori italiani e stranieri. Condotte dal curatore Francesco Trippini, sono comprese nel biglietto di ingresso al museo e sono previste lunedì 2 giugno, domenica 22 giugno e domenica 31 agosto, sempre alle 16. La mostra è aperta da giovedì a domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Info e prenotazioni [email protected], tel. 0344.533023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Collezione Bordoli. Elogio del lago

