Coldiretti celebrati i due compleanni dei mercati coperti di Campagna amica

Sabato 31 maggio, Coldiretti Ferrara ha festeggiato un doppio compleanno: 10 anni dell’Agrimercato di Grisù e 6 del Mercato Coperto di via Montebello. Questi spazi non sono solo negozi, ma veri e propri templi del food locale, dove il chilometro zero si trasforma in cultura e comunità. In un’epoca in cui la sostenibilità è al centro delle scelte alimentari, questi mercati rappresentano un modello da seguire per tutti. Non perderti i dettagli!

Coldiretti Ferrara ha celebrato nella mattina di sabato 31 maggio i due compleanni dei mercati coperti di Campagna amica Ferrara, sommando i 10 anni dell’Agrimercato di Grisù ed i 6 anni del Mercato Coperto di via Montebello, nella ex Chiesa di San Matteo. Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Coldiretti, celebrati i due compleanni dei mercati coperti di Campagna amica

Cerca Video su questo argomento: Coldiretti Celebrati Due Compleanni Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Coldiretti, moneta celebrativa per 80 anni: è il primo conio da 4 euro

Secondo tg24.sky.it: La moneta nata per celebrare gli 80 anni dalla fondazione di Coldiretti sorta nel 1944, è stata presentata questa mattina in occasione della celebrazione degli 80 anni di Coldiretti da Francesco ...

Oscar Coldiretti Due i premiati

Si legge su ilgiorno.it: Brescia conquista gli Oscar Green 2020 di Coldiretti, premio dedicato all’innovazione giovane nei campi, con due progetti . "I giovani agricoltori portano vita nuova nel settore più ...

Riso, il Carnaroli compie 80 anni: le celebrazioni di Coldiretti Pavia

Riporta italiaatavola.net: Sono ambiziosi gli obiettivi del progetto ideato da Coldiretti Pavia per celebrare l’80° compleanno del Carnaroli che si terrà ... e da un incrocio fra altre due varietà di riso (il Vialone nero e il ...