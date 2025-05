Cocoricò la piramide leggendaria che da 30 anni fa ballare la riviera

Cocoricò, la leggendaria piramide di Riccione, continua a brillare dopo 30 anni di balli e emozioni. In un'epoca in cui il revival dei luoghi storici è più forte che mai, questa discoteca rappresenta non solo un simbolo della movida romagnola, ma anche un palcoscenico per la musica techno che non smette di affascinare le nuove generazioni. Scopri come Cocoricò riesce a reinventarsi mantenendo intatta la sua anima!

La discoteca sulle colline di Riccione, dopo tante vicissitudini, alti e bassi, è ancora oggi un'istituzione per gli amanti della musica techno e della vita movida notturna. Un punto di riferimento per tutta la riviera romagnola.