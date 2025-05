Coccolia senza comitato | Non si trovano giovani Un appello per ricostituirlo

Coccolia è in cerca di nuove energie! Il comitato cittadino, dopo anni di impegno, rischia di chiudere per mancanza di giovani. Rosanna Baraghini ed Eva Focaccia lanciano un appello: "Non demordiamo!" Un'opportunità imperdibile per chi desidera far sentire la propria voce e contribuire attivamente alla comunità. Unisciti a noi, il futuro di Coccolia è nelle tue mani! Riscopri il valore della partecipazione e della solidarietà!

"Vogliamo fare un appello, noi non demordiamo: cerchiamo tuttora persone per il comitato cittadino di Coccolia". La decisione di Rosanna Baraghini, la presidente uscente, ed Eva Focaccia è sofferta: chiudere l'associazione del paese, che stanno portando avanti da quattro anni di cui due in deroga. Sono stati anni difficili e loro hanno deciso che era il momento di lasciare, ma non hanno trovato nessuno che potesse prendere il loro posto. E così nei giorni scorsi hanno donato una buona parte di ciò che era rimasto nel fondo cassa, 1.000 euro, all'Irst di Meldola. "Qualcosa è rimasto, perché non si sa mai che troviamo qualcuno che voglia portare avanti il comitato – dice Focaccia –.

