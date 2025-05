Coccaglio | incidente nel cantiere per la vasca del biometano feriti due operai

Un incidente sul lavoro a Coccaglio ha messo in luce i rischi nel settore delle energie rinnovabili. Due operai sono rimasti feriti mentre lavoravano a una vasca per il biometano, un progetto cruciale per la sostenibilità energetica. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nei cantieri e l’importanza di investire in formazione e protezione per chi lavora in settori strategici per il futuro del nostro pianeta. La transizione ecologica deve essere anche una transizione sicura!

Coccaglio, 31 maggio 2025 – Due operai sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro avvenuto a Coccaglio questa mattina, sabato 31 maggio. I due sarebbero stati impegnati a realizzare una vasca per lo stoccaggio di biometano, all’interno di un impianto di biogas che si trova nelle campagne che circondano il paese. Erano passate da poco le 8 quando è scattato l’allarme. Sul posto, chiamati da alcuni testimoni dell’incidente, sono arrivati gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. I soccorritori hanno prestato le prime cure agli infortunati, mentre i pompieri si sono attivati per mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Coccaglio: incidente nel cantiere per la vasca del biometano, feriti due operai

Cerca Video su questo argomento: Coccaglio Incidente Cantiere Vasca Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milzano, cade da 5 metri d’altezza: grave un operaio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Coccaglio: incidente nel cantiere per la vasca del biometano, feriti due operai

Si legge su ilgiorno.it: L’allarme è scattato poco dopo le 8. Sul posto gli operatori del 118, l’elicottero del pronto soccorso, i vigili del fuoco e i tecnici di Ats. Accertamenti in corso sulla dinamica ...

Coccaglio, incidente in un cantiere di biometano: due operai feriti

Segnala giornaledibrescia.it: È successo poco dopo le 8 nelle campagne del comune franciacortino. Operatori di Ats, Vigili del fuoco e personale del 118 sul posto ...

Coccaglio, incidente per due lavoratori durante la costruzione dell'impianto di biogas

Lo riporta brescia.corriere.it: L'incidente si sarebbe verificato alle 8.10 del mattino. Sono ancora da valutare le condizioni di salute dei due operai: sul posto è atterrato anche l'elisoccorso ...