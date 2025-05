Cocaina in tasca ed erba nell' auto pusher 28enne denunciato

Un controllo di routine si trasforma in un’operazione anticrimine: un 28enne pusher è stato denunciato dai Carabinieri di Acireale, trovando cocaina e marijuana. Questo episodio evidenzia l’impegno delle forze dell'ordine nel contrastare il crescente fenomeno dello spaccio, un problema che tocca sempre più da vicino le nostre comunità. La sicurezza inizia dalla prevenzione: ogni intervento conta!

I carabinieri di Acireale, con il supporto dei colleghi dello "Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia”, hanno condotto un servizio sul territorio nei comuni di Aci Catena e Acireale. Nel corso dei numerosi controlli, ieri intorno alle 20,30 lungo la circonvallazione Paolo Russo Basile di Aci. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Cocaina in tasca ed erba nell'auto, pusher 28enne denunciato

