Cocaina, hashish e marijuana in tasca, quattro segnalati in poche ore dai carabinieri

Nella serata del 30 maggio, i carabinieri di Piacenza hanno intensificato i controlli e segnalato quattro individui per possesso di cocaina, hashish e marijuana. Questo intervento si inserisce in un trend nazionale di lotta al traffico di stupefacenti, sottolineando l'importanza della sicurezza pubblica. La crescente attenzione delle forze dell’ordine riflette una società sempre più consapevole e impegnata a combattere le insidie delle droghe. Restare informati è fondamentale!

Serata intensa per le pattuglie dei carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza che nella giornata del 30 maggio hanno eseguito quattro distinti interventi legati al possesso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, nell'ambito di un più ampio piano di controllo del territorio volto a.

Taranto: violenta aggressione di un extracomunitario, accusati sette minorenni. Misure cautelari per quattro Carabinieri

A Taranto, si è verificata una violenta aggressione da parte di un extracomunitario, con sette minorenni coinvolti.

