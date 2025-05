Cocaina dal parrucchiere | presi i tre capi

Un parrucchiere di Pioltello, che sembrava solo un professionista del look, si è rivelato il custode di un traffico di cocaina. Ieri, i carabinieri hanno arrestato tre fratelli albanesi, veri boss della situazione. Questo episodio svela un lato oscuro del commercio locale e ci ricorda come anche i luoghi più insospettabili possano nascondere attività illecite. In un periodo in cui la sicurezza nelle comunità è al centro del dibattito, è fondamentale restare vigili!

Barba e capelli erano una copertura per lo spaccio di cocaina. Ma il parrucchiere arrestato dai carabinieri nello choc generale dei clienti, a Pioltello, a gennaio dell’anno scorso era solo il custode della droga, ieri sono finiti in manette tre fratelli di origini albanesi quarantenni, che gestivano lo smercio fra il Satellite, il quartiere multietnico della città, e Rodano. Vendita al dettaglio, una dose, mezzo grammo: 40 euro. Un’attività fiorente con clienti di passaggio. L’operazione ha portato al sequestro di mezzo chilo di droga, e di dieci conti correnti alimentati dagli affari illeciti di famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cocaina dal parrucchiere: presi i tre capi

