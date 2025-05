Cobolli-Zverev | orario precedenti e dove vederla in tv

Flavio Cobolli si prepara a scrivere la sua storia al Roland Garros 2025, sfidando il formidabile Alexander Zverev. Questo incontro non è solo una semplice partita: è un test di carattere che incarna la rinascita del tennis italiano, dopo il trionfo di Sinner agli Australian Open. Non perdetevi l'azione, oggi alle 14:00 in TV. Chi sarà il prossimo protagonista della nuova generazione tennistica?

(Adnkronos) – Flavio Cobolli torna in campo al Roland Garros 2025. Oggi, sabato 31 maggio, il tennista romano affronta Alexander Zverev, numero tre del mondo, nel terzo turno del torneo parigino, secondo Slam della stagione dopo gli Australian Open, vinti da Jannik Sinner lo scorso gennaio. Cobolli arriva all'appuntamento con Zverev dopo aver eliminato CIlic .

ATP Amburgo 2025, svelato il tabellone: Zverev la stella, ci sono Darderi e Cobolli

Il tabellone dell'ATP 500 di Amburgo 2025 è finalmente svelato, con Alexander Zverev, stella del torneo, pronto a brillare.

