Cobolli-Zverev oggi Roland Garros 2025 | orario tv programma streaming

Oggi Flavio Cobolli affronta il suo test più impegnativo al Roland Garros 2025: il terzo turno contro Alexander Zverev, specialista della terra rossa. Questa sfida rappresenta un’occasione imperdibile per dimostrare il suo valore e attirare l’attenzione degli appassionati di tennis. Il match promette emozioni forti e potrebbe segnare una svolta nella carriera del giovane tennista romano. Sintonizzati per non perdere questo straordinario incontro!

Flavio Cobolli è chiamato al match più importante, almeno fino ad ora, della sua carriera in termini di Slam. Terzo turno, al Roland Garros, sul campo centrale e contro Alexander Zverev, che qui ha giocato tre semifinali e una finale (all’atto pratico è il suo miglior Slam). Sfida davvero tra le più difficili possibili per il capitolino, che però giunge nel suo momento migliore a questo appuntamento con Zverev, consacrato peraltro a uno slot orario di grande prestigio, quello del secondo match. Fino ad ora un solo set perso per entrambi: contro l’olandese Jesper de Jong per il tedesco e contro Matteo Arnaldi per l’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cobolli-Zverev oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

