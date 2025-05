Cobolli oggi live al Roland Garros 2025 contro Zverev La diretta

Flavio Cobolli, giovane promessa del tennis italiano, si prepara a sfidare il potente Alexander Zverev al Roland Garros 2025. Questa sfida non è solo un match: rappresenta la crescita di una nuova generazione di atleti nostrani che sta riscrivendo la storia dello sport. Dopo la vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open, gli occhi sono puntati su Cobolli. Riuscirà a sorprendere il mondo? Non perdere l'azione!

(Adnkronos) – Flavio Cobolli torna in campo al Roland Garros 2025. Oggi, sabato 31 maggio, il tennista romano affronta Alexander Zverev, numero tre del mondo, nel terzo turno del torneo parigino, secondo Slam della stagione dopo gli Australian Open, vinti da Jannik Sinner lo scorso gennaio.  Cobolli arriva all'appuntamento con Zverev dopo aver eliminato CIlic . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cobolli oggi, live al Roland Garros 2025 contro Zverev. La diretta

Cobolli-Etcheverry oggi, ATP Amburgo 2025: orario semifinale, programma, tv, streaming

Domani, 23 maggio, Flavio Cobolli si sfiderà con Tomas Martin Etcheverry in semifinale all'ATP500 di Amburgo.

