Coach Banchelli c’è Ciao Iardella | si ritira

Dopo l'amaro epilogo della finale playoff, i Dragons si rimettono in carreggiata con una notizia che infonde nuova energia: la riconferma di coach Edo Banchelli. La sua esperienza sarà cruciale per plasmare la squadra verso un futuro luminoso. In un contesto sportivo italiano sempre più orientato al rinnovamento e alla crescita, la scelta di continuare con un tecnico di valore potrebbe rivelarsi un'arma vincente. Rimanete sintonizzati!

Messa da parte la delusione per la sconfitta patita nella finale playoff, in casa Dragons si guarda già al futuro. E a poche ore dalla sconfitta patita in gara-2 con il San Vincenzo, arriva la riconferma di coach Edo Banchelli sulla panchina rossoblù. L’annuncio ufficiale ieri da parte della società del presidente Fabio Amerighi che ha comunicato anche l’addio alla palla a spicchi di uno dei giocatori più rappresentativi della squadra pratese, Alessio Iardella. "E’ il primo mattone che mettiamo subito per il prossimo campionato – dice il direttore sportivo Stefano Scarselli a proposito della riconferma di Banchelli –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Coach Banchelli c’è. Ciao Iardella: si ritira

Cerca Video su questo argomento: Coach Banchelli C Ciao Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Coach Banchelli c’è. Ciao Iardella: si ritira. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Coach Banchelli c’è. Ciao Iardella: si ritira

Secondo msn.com: Messa da parte la delusione per la sconfitta patita nella finale playoff, in casa Dragons si guarda già al futuro. E a poche ore dalla sconfitta patita in gara-2 con il San Vincenzo, arriva la riconfe ...

Sarà Edoardo Banchelli il nuovo coach dei Dragons Prato

Si legge su notiziediprato.it: La società Pallacanestro Prato Dragons ha comunicato che la guida tecnica della prima squadra, impegnata sabato 8 marzo alle ore 21.00 a San Vincenzo contro la Garden Toscana Resort, è stata affidata ...