Cnr alla deriva Tutti i vertici scaduti il governo non nomina i nuovi Persi 3 milioni al giorno

Il CNR, faro della ricerca scientifica italiana, si trova in un limbo preoccupante: senza presidente né CDA, perde 3 milioni al giorno. In un contesto globale dove l'innovazione è cruciale, questo vuoto decisionale mina il futuro di progetti vitali. La scienza non può aspettare: l'assenza di leadership potrebbe trasformarsi in una crisi, proprio quando l'Italia ha bisogno di talento e idee per competere nel mondo. È tempo di agire!

Senza presidente né cda il più grande ente scientifico italiano non può spendere i suoi fondi, assumere precari né portare avanti progetti di ricerca. “Se ci fosse un’emergenza, nessuno avrebbe modo di intervenire”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Cnr alla deriva. Tutti i vertici scaduti, il governo non nomina i nuovi. Persi 3 milioni al giorno

