Cnn Trump adirato con staff per non averlo informato su ' Taco'

Donald Trump, sempre al centro dell'attenzione, si infuria con il suo staff per non essere stato informato del termine "Taco" che lo etichetta come chiacchierone. Questo episodio illumina un tema attuale: la gestione dell'immagine pubblica nell'era dei social media, dove ogni parola può diventare virale. La reazione di Trump ci ricorda che nel mondo della politica, le parole contano e l'attenzione è tutto. Come reagirà ora?

Donald Trump si è adirato per non solo per il nuovo termine Taco ('Trump always chickens out', Trump fa sempre marcia indietro) coniato per lui da un opinionista del Financial Times, ma anche per il fatto che il suo staff non lo aveva informato che il nomignolo stava guadagnando terreno. Lo scrive la Cnn. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cnn, Trump adirato con staff per non averlo informato su 'Taco'

