Cna comunicazione e terziario avanzato Sicilia | Sciuto eletto presidente dell' unione

Carlo Sciuto è il nuovo presidente dell'Unione Cna Comunicazione e Terziario Avanzato Sicilia! La sua elezione segna un passo importante in un periodo in cui l'innovazione digitale gioca un ruolo cruciale nel rilancio dell'economia regionale. Con la doppia carica di presidente di Cna Digitale, Sciuto promette di promuovere la sinergia tra tradizione e tecnologia. Sarà interessante vedere come questa leadership influenzerà il futuro del settore in Sicilia!

L'assemblea regionale di Cna comunicazione e terziario avanzato Sicilia ha eletto Carlo Sciuto alla presidenza dell'unione. Sciuto ricopre anche la carica di presidente Cna digitale. La seduta, coordinata da Claudio Spoto, responsabile regionale del settore, si è svolta in modalità.

