Il Cmv Vaiano conquista la Serie A1 UISP, un traguardo che celebra non solo il talento ma anche la determinazione di una squadra che ha saputo affrontare le sfide con grinta. Dopo il doppio successo contro la Scuola Basket Prato, emerge chiaramente un trend nel basket italiano: la crescita delle realtà locali. Questo salto di categoria rappresenta un'opportunità per il territorio e per i giovani talenti in cerca di visibilità . Un momento da non perdere!

Aveva il match point dopo il successo casalingo in gara 1 di semifinale playoff. E il Cmv Vaiano non si è lasciato sfuggire l’occasione di chiudere i conti e di guadagnare il salto di categoria in serie A1 di basket Uisp. La compagine allenata da Alberto Vaiani ha sconfitto la Scuola Basket Prato anche nel secondo atto della serie, andato in scena sul campo della palestra Primo Maggio. La curiosità ? Entrambe le partite sono terminate con il medesimo punteggio: 63-55 in favore di Vaiano. In gara 2, il Cmv si è reso protagonista di una partenza sprint, tanto che al 10’ erano 12 (8-20) le lunghezze di vantaggio degli ospiti, grazie alle ottime percentuali al tiro e a una difesa solida. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cmv Vaiano alla grande: sale in serie A1 Uisp

