CM com – Thohir | Un onore vedere questa amata Inter tornare a vincere la finale di Champions League | Champions League

È un momento emozionante per i tifosi dell'Inter! Erick Thohir, ex presidente del club, ha espresso il suo orgoglio nel vedere la squadra tornare a trionfare in Champions League. Questo successo non è solo un traguardo sportivo, ma un simbolo di speranza e rinascita per una squadra che ha affrontato sfide negli ultimi anni. La vittoria alimenta la passione dei supporter e riafferma l’Inter come protagonista del calcio europeo. Che sia l’inizio di una nuova era?

L'ex presidente dell'Inter Erick Thohir ha parlato sui suoi social della sfida di questa sera tra i nerazzurri e il Paris Saint-Germain: "Come tifoso fin dall'infanzia e anche come Presidente che ha guidato l'Inter dal 2013 al 2018, è un onore vedere questo amato club tornare a vincere la finale di Champions League. La finale di Champions League contro il PSG non è solo una partita.

