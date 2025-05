Classifica Radio 23-29 maggio | Blanco conquista il primo posto con Piangere a 90

Blanco conquista la vetta della Classifica Radio dal 23 al 29 maggio con il brano "Piangere a 90". La freschezza delle nuove entry, come The Kolors, rinfresca un panorama musicale in continua evoluzione. Questo trend evidenzia l'importanza del talento emergente, capace di catturare l'attenzione del pubblico e ridefinire le classifiche. Un dato interessante? La riscoperta dell'emozione nelle canzoni è il vero segreto del loro successo!

La Classifica Radio stilata da Earone dal 23 al 29 maggio, ha una nuova numero, dettata dall’arrivo in top ten di new entry come The Kolors e Blanco, che hanno rimescolato le carte tra le posizioni più alte. Scende dalla #7 alla #10 Achille Lauro con Amor, terzo estratto da Comuni Mortali, pubblicato dopo il successo sanremese di Incoscienti Giovani classificatosi settimo all’ultimo Festival di Sanremo. Stabile alla #9 Annalisa con Maschio. Sul singolo, la popstar di Savona ha dichiarato: “Una dimensione onirica in cui le cose come le conosciamo si disfano, si invertono, si dissolvono e si ricompongono. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio 23-29 maggio: Blanco conquista il primo posto con “Piangere a 90”

Classifica Radio 9-15 maggio: “Anxiety” di Doechii ritorna in vetta

Nella classifica radio del 915 maggio 2025, settimana 20 (8-15 maggio), spiccano i successi di Doechii con "Anxiety" e Ed Sheeran con "Azizam", che risalgono posizioni, relegando Miley Cyrus con "End Of The World" al terzo posto.

Cerca Video su questo argomento: Classifica Radio 23 29 Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Classifiche Airplay, novità 29 maggio: Blanco conquista la vetta; Classifiche EarOne AirPlay: Piangere a 90 la più trasmessa dalle radio; Blanco con “Piangere a 90” sale in vetta alla Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne; Le 30 migliori canzoni finali di album nella storia del rock, nella classifica di Ultimate Classic Rock. 🔗Cosa riportano altre fonti

Classifica radio più attive sui social: Rtl sempre prima, bene RDS e R101, boom Kiss Kiss e M2O

Secondo msn.com: Ecco la nuova classifica delle radio più attive sui social che offre ogni mese due infografiche: Top video views e interazioni, Top best performing post, i singoli contenuti più coinvolgenti. Video vi ...

Classifica Radio 17-23 Gennaio: “Booster” di Tananai è il brano più ascoltato

Segnala metropolitanmagazine.it: La Classifica Radio stilata da Earone per la quarta settimana del 2025 dal 17 al 23 gennaio, vede l’ingresso sul podio di Tananai che si unisce a Marracash e Marco Mengoni. Scende dalla #5 alla #6 ...