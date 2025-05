Classifica musica italiana maggio 2025 | top 10 del mese

Maggio 2025 è il mese di Annalisa, che conquista la vetta con “Maschio”, un brano che promette di diventare il tormentone dell'estate! Sul podio anche Jovanotti con "Occhi al cuore" e Gianna Nannini con "Panorama". Questa classifica non solo riflette il talento italiano, ma segna una nuova era di sonorità fresche pronte a dominare le playlist estive. Scopri il suono dell'estate che sta per arrivare!

Vetta della classifica di maggio per Annalisa con "Maschio", sul podio anche Jovanotti "Occhi al cuore" e Gianna Nannini "Panorama". Primo posto sul podio della Top 10 di maggio per Annalisa con "Maschio". Questa canzone, probabilmente destinata a candidarsi come il prossimo tormentone estivo, anticipa l'uscita di un nuovo progetto discografico. Il testo riguarda il punto di vista di una donna che fa tutto per amore, annullando la propria identità a vantaggio della persona amata. il classico amore tossico che uccide e devasta l'interiorità di chi cade in questa sorta di trappola "sentimentale".