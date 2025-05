Classifica Giro d’Italia 2025 ventesima tappa | Simon Yates ribalta tutto e vince! Caruso 5 Pellizzari guadagna

Nella ventesima tappa del Giro d’Italia 2025, Simon Yates ha regalato un colpo di scena mozzafiato, ribaltando la classifica e dimostrando che nel ciclismo niente è mai scritto. Con una performance da urlo, ha lasciato tutti a bocca aperta, mentre Caruso e Pellizzari si contendono il podio. Questo episodio non solo accende la competizione, ma riflette l'imprevedibilità di uno sport che continua a sorprendere. Chi avrà la meglio nella tappa finale?

Simon Yates ha ribaltato il Giro d'Italia 2025, inventandosi un'autentica magia nella ventesima tappa e stravolgendo la situazione che si era creata dopo tre settimane di grande battaglie lungo le strade del Bel Paese. Il britannico si era presentato al via della penultima frazione in terza posizione, con un ritardo di 1'21" dal messicano Isaac Del Toro e di 38" dall'ecuadoriano Richard Carapaz. Proprio il sudamericano è stato il primo ad accendere la miccia sul Colle delle Fiandre e soltanto la maglia rosa ha risposto nelle prime battute. Il capitano della Visma Lease a Bike è rientrato in progressione sui due contendenti e ha tentato un affondo.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

