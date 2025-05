Clara Rossignoli nipote e fidanzata indagati L' amico di lei | La macchia di sangue nel furgone? Potrebbe essere mia

La scomparsa di Clara Rossignoli, 79 anni, riaccende i riflettori su un caso che sembra uscito da un romanzo giallo. Gli indagati, tra cui la nipote e il fidanzato, si trovano al centro di un intricato mistero, con macchie di sangue che alimentano sospetti e domande. Mentre l'attenzione pubblica cresce, si fa sempre più urgente riflettere sulla vulnerabilità degli anziani e sull'importanza di tutelarli in una società che, a volte, sembra diment

La scomparsa di Clara Rossignoli, 79 anni, avvenuta l?8 aprile da Porto di Legnago, continua a suscitare inquietanti interrogativi. I principali indagati, Mattia Nascimben e Erica Chiarion,.

Clara Rossignoli scomparsa, parla la figlia: “Su di lei dette tante falsità , non mi aspetto di trovarla viva”

Continuano le ricerche di Clara Rossignoli, scomparsa a Porto di Legnago. La figlia, commentando le false voci sulla sua sorte, afferma di non sperare di trovarla viva.

Clara Rossignoli scomparsa a Verona, task force dei pompieri setaccia l'Adige a caccia del corpo

Come scrive corrieredelveneto.corriere.it: E sulle tracce di sangue nel fugone, il proprietario, amico dei due indagati, ora avverte: «Potrebbero essere mie». La lite con il nipote prima della sparizione ...

