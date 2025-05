Clamoroso Zidane alla Juve | Contratto da 20 milioni

Clamorosa svolta in casa Juventus: Zinedine Zidane potrebbe tornare alla guida della squadra con un contratto da 20 milioni! Dopo quattro anni di pausa, il mito francese potrebbe riaccendere la passione bianconera. Ma non è l'unico nome sul tavolo: Stefano Pioli e altre opzioni sono sulla lista. In un contesto di rivoluzione, chi avrà la meglio? Scopri i retroscena di questa intrigante corsa alla panchina!

Le ultime sulla panchina bianconera. Spunta il nome del francese, fermo da quattro anni e con un passato in bianconero Chi sarà il prossimo allenatore della Juventus? Regna il caos. Alla panchina bianconera è stato riaccostato Stefano Pioli, il ‘nome’ di Giuntoli però fatto fuori dalla rivoluzione di John Elkann. Con l’avvento di Comolli crescono le percentuali di un tecnico straniero. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Al neo Dg bianconero piacciono Marco Silva del Fulham e Genesio del Lille. Essendo lui francese, però, tantissimi tifosi bianconeri coltivano il sogno Zidane. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Clamoroso Zidane alla Juve: “Contratto da 20 milioni”

Nuovo allenatore Juventus, Serie A e Premier League nel suo futuro: le novità sull’obiettivo per la panchina bianconera

La Juventus è pronta a un futuro di cambiamenti: la ricerca del nuovo allenatore si intensifica, con nomi che circolano sia per la Serie A che per la Premier League.

Cerca Video su questo argomento: Clamoroso Zidane Juve Contratto Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Clamoroso Zidane alla Juve: “Contratto da 20 milioni”

Scrive calciomercato.it: Zidane sulla panchina della Juventus contratto stellare per il tecnico francese fermo da 4 anni. Ecco cosa sta succedendo ...

La Juventus sogna un nome clamoroso per la panchina / LIVE

Come scrive msn.com: Tutte le ultime notizie e indiscrezioni riguardanti la Juventus e quello che potrebbe accadere sul fronte legato all'allenatore L'articolo La Juventus sogna un nome clamoroso per la panchina / LIVE pr ...

Comolli, chi ha davvero preso la Juve: le operazioni più clamorose del calciomercato

msn.com scrive: L’ex numero uno del Tolosa conosce bene le dinamiche: sotto la sua gestione, i club spendono poco e inanellano plusvalenze ...