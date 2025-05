Clamoroso al Giro d' Italia | Yates si prende la rosa e conquista la corsa La nuova classifica generale

Clamoroso al Giro d'Italia 2025! Simon Yates stravolge le previsioni e conquista la maglia rosa nella tappa 20, superando Isaac Del Toro e Richard Carapaz. Questo colpo di scena non è solo un trionfo personale, ma riflette il crescente talento degli outsider nel panorama ciclistico. In un'epoca in cui i giovani ciclisti si fanno strada tra i campioni, Yates dimostra che ogni corsa può riservare sorprese incredibili. La strada per la vetta è più aff

Sestrière (Vialattea), 31 maggio 2025 - La tappa 20 plasma la classifica generale finale del Giro d'Italia 2025 e lo fa con un grande colpo di scena. Al via di Verrès la maglia rosa apparteneva a Isaac Del Toro, che aveva un vantaggio di 43" su Richard Carapaz e di 1'21" su Simon Yates. Quest'ultimo, sulla carta, sembra poco piĂą di una comparsa ma a sorpresa, sulla Cima Coppi di quest'edizione, dove nel 2018 naufragò consegnando l'edizione al connazionale Chris Froome, scatta e fa il vuoto, sfruttando la fase di controllo ed estremo tatticismo dei due rivali, la cui rovina in realtĂ era iniziata nel momento in cui si era creata la fuga di giornata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Clamoroso al Giro d'Italia: Yates si prende la rosa e conquista la corsa. La nuova classifica generale

Giro d'Italia, il sindaco Manfredi e i Ministri Abodi e Lollobrigida con la maglia rosa a bordo dell'Amerigo Vespucci

Il Giro d'Italia sbarca a Napoli con il sindaco Manfredi e i ministri Abodi e Lollobrigida a bordo dell'Amerigo Vespucci.

