Cittadini over 65 aprono le porte di casa agli studenti fuori sede

In un’epoca in cui l’integrazione sociale è più importante che mai, Ponte San Nicolò lancia un progetto innovativo: cittadini over 65 aprono le porte delle loro case a studenti fuori sede. Questa iniziativa non solo aiuta i ragazzi a trovare un alloggio, ma promuove anche un prezioso scambio intergenerazionale. Un passo verso una comunità più unita e solidale, dove esperienze e storie si intrecciano. Scopri come una semplice porta aperta può cambiare vite!

L’amministrazione comunale di Ponte San Nicolò, in sinergia con il comune di Padova, propone alle cittadine e ai cittadini di Ponte San Nicolò, di età superiore ai 65 anni e con un alloggio di proprietà, di condividere lo stesso, sulla base di un regolare contratto di affitto, con studentesse e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Cittadini over 65 aprono le porte di casa agli studenti fuori sede

Allarme a Ponte San Giovanni: l’Istituto Comprensivo Perugia 12 perde oltre la metà degli iscritti. Cittadini lanciano una petizione

Allarme a Ponte San Giovanni: l'Istituto Comprensivo Perugia 12 ha registrato una drammatica perdita di oltre la metà degli iscritti.

