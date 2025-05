Cittadini e associazioni ripuliscono la spiaggia di Punta Penna FOTO

Sabato 31 maggio, volontari e associazioni ambientaliste hanno dimostrato che l'amore per la natura è contagioso! A Punta Penna, a Vasto, cittadini uniti hanno rimosso rifiuti per restituire alla spiaggia il suo splendore. Questo gesto non è solo una pulizia, ma un segnale potente: la salvaguardia del nostro ambiente inizia da noi. Unisciti al trend della sostenibilità: ogni piccolo gesto conta! La bellezza delle nostre coste merita il nostro impegno.

Cittadini volontari e associazioni ambientaliste si rimboccano le maniche e ripuliscono la spiaggia di Punta Penna a Vasto. L'iniziativa si è svolta nella mattinata di sabato 31 maggio Il sindaco Francesco Menna e l'assessore all'Ambiente Gabriele Barisano hanno espresso «un sentito. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Cittadini e associazioni ripuliscono la spiaggia di Punta Penna [FOTO]

Il Comune 'consegna' i parchi ad associazioni e cittadini: torna il progetto di successo nato in emergenza covid

Torna ‘Green City Cesena – Allariaperta’, il progetto che trasforma parchi e aree verdi in spazi di gioco e socialità per tutte le età.

Cerca Video su questo argomento: Cittadini Associazioni Ripuliscono Spiaggia Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giornata ecologica a Marina di Cottone, i volontari ripuliscono il lungomare. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Discarica a cielo aperto, Legambiente e PlasticFree ripuliscono la spiaggia di Targia

Segnala siracusaoggi.it: Due gruppi animati dalla stessa intenzione: pulire la spiaggia ... da istituzioni e cittadini, che versa in uno stato allarmante, minacciando anche l’incolumità degli stessi siracusani, la loro salute ...

Milazzo. I volontari ripuliscono la spiaggia del Tono, era piena di rifiuti

Si legge su tempostretto.it: Questa domenica l’appuntamento per ripulire la spiaggia del Tono, che è stato promosso dal ... Sea Shepherd Italia e diverse associazioni cittadine. Sono numerosi i rifiuti che sono stati raccolti nel ...

Stintino, i cittadini ripuliscono la spiaggia di Punta Negra: raccolti 5 quintali di rifiuti

Riporta unionesarda.it: Donne e uomini al lavoro per tirare a lucido Punta Negra, la spiaggia lungo la scogliera ... Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente a questi eventi e a contribuire al nostro sforzo ...