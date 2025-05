Citofonare Salvini

Un gesto che ha segnato un'epoca: il citofono di Salvini è diventato simbolo di una politica che cerca risposte immediate a problemi complessi. Nel contesto attuale, dove la crisi sociale e le paure legate alla sicurezza tornano in primo piano, quel momento rappresenta un trend più ampio: la ricerca di un contatto diretto con i cittadini. E voi, che ne pensate? La politica deve tornare a "citofonare" alle porte della gente?

Vi ricordate quando, durante la campagna elettorale per le Regionali del 2020, l'allora ministro dell'Interno, al massimo nei sondaggi, citofonò a una famiglia e chiese "Scusi, qui qualcuno spaccia?". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Citofonare Salvini

«Scusi, lei spaccia?», condannata per narcotraffico la famiglia a cui citofonò Matteo Salvini

Da msn.com: Era il 2020 quando Matteo Salvini in piena campagna elettorale per le regionali andò a citofonare a famiglie che abitavano in zona Pilastro a ...

