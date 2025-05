Cisgiordania Israele blocca la delegazione araba | annullato incontro a Ramallah

Tensione alle stelle in Cisgiordania: Israele ha bloccato un incontro cruciale tra il ministro degli esteri arabo Farahan e il presidente dell'Anp Menzel. Questa mossa non solo alimenta le frizioni regionali, ma mette in discussione anche i tentativi di dialogo tra le parti. In un contesto geopolitico già instabile, ciò solleva interrogativi su come evolverà la situazione. Rimanete sintonizzati per capire le ripercussioni di questo ennesimo capitolo.

Le autorità israeliano hanno affermato che non supporteranno l'incontro del ministro degli esteri Farahan con il presidente dell'Anp Menzel. In questo clima così teso Israele ha adottato il provvedimento di bloccare questo incontro, suscitando l'ira degli stati arabi. Cosa sta succedendo?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cisgiordania, Israele blocca la delegazione araba: annullato incontro a Ramallah

Vertice Italia-Germania, Meloni dopo l’incontro con Merz: «Amici di Israele, ma non indifferenti a Gaza». Intesa sul no all’invio di truppe in Ucraina

Oggi a Palazzo Chigi, Meloni e Merz hanno rafforzato i legami italo-germanici, condividendo posizioni su Gaza e l’Ucraina, con un'intesa sul no all'invio di truppe.

