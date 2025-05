Circonvenzione di incapace | denunciata una donna dalla Polizia di Stato di Carpi

Un caso choc di circonvenzione di incapace scuote Carpi: una donna di 53 anni è stata denunciata per aver sfruttato la vulnerabilità di un uomo, sottraendogli somme consistenti. Questo episodio non è solo un fatto di cronaca, ma un campanello d'allarme su come la fragilità psichica possa essere un terreno fertile per abusi. Quanto conosciamo realmente delle dinamiche che portano a simili atrocità? Riflessione e consapevolezza sono più che mai necessarie.

È finita con una denuncia per circonvenzione di persona incapace la vicenda che ha visto coinvolta una donna di 53 anni, cittadina italiana, individuata dalla Polizia di Stato di Carpi come responsabile di aver approfittato della fragilità psichica di un uomo per ottenere ingenti somme di denaro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Circonvenzione di incapace: denunciata una donna dalla Polizia di Stato di Carpi

“Ha circuito Lando Buzzanca fino al matrimonio”: la compagna Francesca Della Valle è stata rinviata a giudizio con l’accusa di “circonvenzione di incapace”

Francesca Della Valle, compagna del compianto Lando Buzzanca, è stata rinviata a giudizio con l'accusa di circonvenzione di incapace.

Cerca Video su questo argomento: Circonvenzione Incapace Denunciata Donna Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

L’ex paladina antimafia Maricetta Tirrito raggira le detenute in carcere e si fa ricaricare la Postepay. 🔗Ne parlano su altre fonti

POLIZIA DI STATO, DENUNCIATA DONNA PER CIRCONVENZIONE DI INCAPACE

Da tvqui.it: E’ stata denunciata per circonvenzione di incapace una donna italiana di 53 anni che lo scorso maggio, stava accompagnando con atteggiamento insistente un uomo, visibilmente provato, presso un ufficio ...

Gli spilla del denaro e finisce nei guai per circonvenzione di incapace, denunciata una 53enne

Si legge su temponews.it: Una 53enne italiana è stata denunciata per il reato di circonvenzione di incapace. Il 12 maggio scorso, la Polizia di Stato di Carpi è intervenuta presso un Ufficio postale su segnalazione della diret ...

Badante svuota il conto a una donna disabile rubandole 28mila euro: denunciata

Da fanpage.it: I carabinieri di una piccola Stazione dell’alta Tuscia hanno scoperto un triste episodio di circonvenzione di incapace e denunciato una donna di trentaquattro anni. A lei era infatti affidata la ...