Ciò che accade a Gaza non c’entra col 7 ottobre | è un progetto politico E la destra Ue tace e acconsente

La situazione a Gaza trascende il semplice conflitto armato: è un vero e proprio progetto politico che sfida i valori democratici. Lucio Aquilina mette in luce come la destra europea, complice nel silenzio, stia assistendo alla trasformazione di un ideale. Un punto cruciale da considerare è l’emergente normalizzazione della barbarie in nome di una retorica ideologica. È tempo di riflettere su quanto questo silenzio possa costare alla nostra società.

di Lucio Aquilina Non si tratta più solo di una guerra: ciò che accade in Israele e Palestina rappresenta la trasformazione ideologica di uno Stato democratico, l’emersione di una destra che non si vergogna più della propria barbarie e il silenzio complice delle destre europee. La narrazione dominante riduce il conflitto a una reazione: Hamas ha colpito il 7 ottobre, ha commesso crimini efferati e tiene ancora ostaggi. Israele risponde. Ma questa lettura oscura il vero nodo: ciò che avviene a Gaza non è un effetto collaterale della guerra, bensì l’attuazione di un progetto politico e ideologico consolidato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ciò che accade a Gaza non c’entra col 7 ottobre: è un progetto politico. E la destra Ue tace e acconsente