cinque mesi di scontri fra tajani e salvini ed è sempre il ministro degli esteri a fare gol

Cinque mesi di battaglie tra Tajani e Salvini svelano un governo diviso, dove la vera competizione è interna. Mentre il Ministro degli Esteri cerca di consolidare la sua posizione, il leader della Lega sembra ancorato a una visione esclusivamente populista. Questo scontro riflette un trend più ampio: l'instabilità politica in Italia continua a minacciare la coesione del centrodestra. Chi avrà la meglio in questa sfida all'ultimo voto?

Nel governo di destra-centro che guida l'Italia dal 2022, la vera guerra non è tra il governo e l'opposizione. E' tutta interna. Una guerra silenziosa, giocata tra due vicepremier che non si amano e che, a dirla tutta, non si sopportano nemmeno politicamente. Uno si affanna, combatte ogni giorno per ritrovare la centralità perduta. L'altro, apparentemente tranquillo, accumula vittorie come si accumulano francobolli: uno alla volta, senza fare troppo rumore. Antonio Tajani e Matteo Salvini sono, sulla carta, due alleati. Ma basta ascoltarli per capirlo: si parlano come due coinquilini che si tollerano, ma che non farebbero mai una vacanza insieme.