Cinque associazioni trovano casa nell’ex scuola di Sforzacosta

Cinque associazioni hanno trovato la loro nuova casa nell'ex scuola Liviabella di Sforzacosta, un passo significativo verso la rinascita culturale e sociale della comunità. Queste realtà locali, unite per promuovere eventi, sport e supporto familiare, rappresentano un trend crescente: l'importanza di spazi condivisi per il tessuto sociale. Questo riutilizzo intelligente degli edifici abbandonati non solo valorizza il patrimonio, ma crea opportunità per tutti. Stiamo assistendo a una vera e propria rivoluzione comunitaria!

Consegnate le chiavi alle associazioni che andranno a occupare i locali di proprietà comunale dell’ex scuola Liviabella a Sforzacosta. Le cinque realtà assegnatarie dei locali sono Il Teatro dei Picari, il Csi, Genitori e Figli per Mano, il Comitato Festeggiamento di Sforzacosta insieme all’Acsi Macerata. Oltre alle associazioni l’ex scuola potrà essere utilizzata per incontri ed eventi legati alla frazione. A seguito dell’esondazione del 5 giugno 2023 del vicino fosso Narducci, che aveva provocato l’allagamento e l’impraticabilità del piano seminterrato della scuola Liviabella dove trovavano spazio alcune associazioni, l’amministrazione comunale ha deciso di permettere ai soggetti interessati di trasferirsi al pian terreno dell’edificio, dove si sono liberati i locali a seguito del trasferimento della scuola dell’infanzia nel nuovo Hub Educativo ABF 0-11. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cinque associazioni trovano casa nell’ex scuola di Sforzacosta

Cinque pulmini alle associazioni sportive giovanili: il dono della CrTrieste

La Fondazione CRTrieste annuncia la donazione di cinque pulmini Jumpy Combi Citroën, destinati a nove associazioni sportive giovanili tra pallavolo, rugby e basket.

