Cinema e memoria | Fortapasc sul bunker di Zagaria omaggio a Giancarlo Siani con Marco Risi e la Summer School UCSI

Un evento imperdibile quello di sabato 7 giugno a Casapesenna, dove il potere del cinema incontra la memoria. La proiezione di "Fortapasc" non è solo un omaggio a Giancarlo Siani, ma un richiamo alla responsabilità collettiva contro le mafie. Nello stesso luogo in cui sorgeva il bunker di Zagaria, ci ritroviamo per riflettere su un tema sempre attuale: la lotta per la verità . Un'occasione per riscoprire il coraggio di chi ha

Tempo di lettura: 3 minuti Un film per ricordare, per educare, per resistere. Sabato 7 giugno, a partire dalle ore 19, nella piazza della Rinascita a Casapesenna, dove un tempo sorgeva il bunker del boss Michele Zagaria, sarĂ proiettato Fortapasc, il celebre film di Marco Risi sulla storia del giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra nel 1985. L’iniziativa è promossa dalla Summer School di giornalismo investigativo UCSI, organizzata a Casal di Principe dall’ UCSI di Caserta e da Agrorinasce, in collaborazione con l’ Ordine dei Giornalisti della Campania e numerose realtĂ del mondo giornalistico nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cinema e memoria: Fortapasc sul bunker di Zagaria, omaggio a Giancarlo Siani con Marco Risi e la Summer School UCSI

