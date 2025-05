Cinema dal 5 al 7 giugno va in scena Swedish Film Goes Capri

Dal 5 al 7 giugno, Anacapri diventa il palcoscenico di "Swedish Film Goes Capri", un evento che celebra l’iconica Pippi Calzelunghe e il suo messaggio di libertà e inclusività. Con la regista Elle Márjá Eira e l'assessore Luca Trapanese tra gli ospiti, si dibatterà anche su temi di grande attualità, come la disabilità intellettiva. Un'occasione unica per riflettere su storie che sfidano le convenzioni, nel luogo magico

di Marco Milano Al via ad Anacapri "Swedish Film Goes Capri" e tra gli ospiti la storica Pippi Calzelunghe, la regista Elle Márjá Eira e l'assessore al Welfare Luca Trapanese. Dal 5 al 7 giugno sull'isola azzurra si celebra la scrittrice di Pippi Calzelunghe, nell'anno in cui l'eroina ribelle compie ottant'anni, si discute di disabilità intellettive e voglia di vivere e si affrontano temi sociali come identità e resistenza allo Swedish Film goes Capri 2025. La quarta edizione del film festival svedese sull'isola di Capri, organizzata dalla Fondazione Axel Munthe con il patrocinio del Consolato di Svezia, di Campania Turismo, dei comuni di Capri e Anacapri e dell'Ambasciata di Svezia, prenderà il via giovedì 5 con prime cinematografiche sulla terrazza panoramica anticipate da incontripresentazioni con gli ospiti, introdotti dalla soprintendente Kristina Kappelin.

F1 Il Film: il trailer del film con Brad Pitt dal 25 giugno al cinema

F1 Il Film, in uscita dal 25 giugno al cinema, porta sul grande schermo l'emozione della Formula 1. Con Brad Pitt e la direzione di Joseph Kosinski, il film promette adrenalina e spettacolo.

