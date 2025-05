Cina | Wuhan accoglie negozio duty-free in centro citta’

Wuhan fa un passo audace verso il futuro del commercio: il primo negozio duty-free in centro città è ora realtà! Questo innovativo punto di vendita, unico nella provincia dello Hubei, non solo arricchisce l'offerta locale, ma si inserisce in un trend globale di shopping esperienziale. I consumatori cercano sempre più luoghi dove vivere un'esperienza d'acquisto esclusiva. Chi sarà il primo a scoprire le novità?

Il primo negozio duty-free in centro citta’ nella provincia dello Hubei, nella Cina centrale, ha avviato ieri le operazioni di prova nel suo capoluogo Wuhan, segnando anche il primo punto vendita di questo tipo ad aprire nella Cina centrale, secondo quanto riferito dal dipartimento provinciale del commercio. Nell’agosto dello scorso anno, cinque dipartimenti governativi, tra cui il ministero delle Finanze, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta secondo cui un negozio duty-free in centro citta’ sarebbe stato aperto in ciascuna delle otto citta’ di Wuhan, Guangzhou, Chengdu, Shenzhen, Tianjin, Xi’an, Changsha e Fuzhou. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Wuhan accoglie negozio duty-free in centro citta’

Cina: Wuhan, delegati internazionali esplorano istruzione basata su IA

A Wuhan, durante la World Digital Education Conference 2025, delegati internazionali si riuniscono per esplorare l’istruzione basata sull’intelligenza artificiale.

