Cina | viaggi ferroviari aumentano con l’inizio della vacanza per la Festa delle Barche Drago

Con l'arrivo della Festa delle Barche Drago, la Cina si prepara a un'impennata nei viaggi ferroviari: ben 17,8 milioni di passeggeri in movimento! Questo fenomeno non solo sottolinea l'importanza delle tradizioni, ma evidenzia anche la crescente fiducia dei cinesi nel viaggio post-pandemia. Con oltre 1.000 treni supplementari in circolazione, il sistema ferroviario dimostra la sua resilienza e capacità di adattamento, rendendo ogni viaggio un'esperienza unica e indimenticabile.

La rete ferroviaria cinese dovrebbe gestire 17,8 milioni di viaggi passeggeri oggi, primo giorno della vacanza per la Festa delle Barche Drago, secondo quanto riferito dall'operatore ferroviario nazionale. Per far fronte al picco della domanda di viaggi, oggi sono stati programmati in totale 1.029 treni supplementari, ha riferito China State Railway Group Co., Ltd., aggiungendo che ieri sono stati trasportati 15,78 milioni di passeggeri, con un'operativita' fluida e sicura. Le principali destinazioni includono Pechino, Guangzhou, Shanghai, Chengdu, Hangzhou, Nanchino e Zhengzhou, ha reso noto la compagnia ferroviaria.

