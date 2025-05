Cina | stranieri sperimentano per la prima volta la Festa delle Barche Drago nell’Anhui

In un'affascinante fusione di culture, dodici stranieri residenti a Tongling, nell’Anhui, hanno vissuto la magia della Festa delle Barche Drago. Questo evento, simbolo di unità e tradizione, offre uno spaccato della ricca cultura cinese, sempre più apprezzata a livello globale. Vivere esperienze come questa non solo avvicina le persone, ma alimenta un trend di scambio interculturale che arricchisce tutti. Scopri anche tu il fascino delle tradizioni nel mondo!

Dodici cittadini stranieri residenti a Tongling, nella provincia cinese orientale dell'Anhui, hanno intrapreso un viaggio speciale per celebrare la Festa delle Barche Drago, immergendosi nella cultura tradizionale cinese.

