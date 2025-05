Cina | storia pluridecennale di amicizia interculturale di una signora svizzera

Negli ultimi 20 anni, la 77enne Romana Petrini ha viaggiato in quasi tutte le province della Cina. Dal praticare il Tai Chi nei parchi di Pechino allo scrivere libri per bambini ispirati a una bambina che ha sponsorizzato nel Guangxi, la Cina e' diventata parte della sua vita e del suo cuore. In vista della Giornata dei bambini, condivide la sua storia di amicizia interculturale.

Anche i robot fanno pugilato: il primo incontro di boxe della storia tra intelligenze artificiali è stato organizzato in Cina (video)

Nella Cina del futuro, la tradizione della boxe incontra l'innovazione tecnologica: per la prima volta, due intelligenze artificiali si sfidano sul ring in un incontro che segna una rivoluzione nel mondo dello sport.

