Cina | Shanghai Disney Resort inasprisce regole sul fumo

Il Shanghai Disney Resort fa un passo deciso verso un futuro senza fumo, in linea con le crescenti preoccupazioni globali per la salute. In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, il parco riduce le aree dedicate ai fumatori e intensifica le misure di controllo. Questo cambiamento non solo migliora l'esperienza dei visitatori, ma riflette una tendenza piĂą ampia di responsabilitĂ sociale nel settore del divertimento. Siamo pronti a fare la nostra parte?

Lo Shanghai Disney Resort ha attuato una serie di nuove misure di controllo del fumo in occasione della Giornata mondiale senza tabacco, che e' stata osservata oggi. Le misure includono la riduzione del numero di aree fumatori designate, l'aumento della segnaletica "Vietato fumare" e un rafforzamento della formazione dei membri del personale sui protocolli di controllo del fumo, secondo quanto riferito dal resort. In totale, sono state rimosse 24 aree fumatori designate all'interno del resort, riducendone il numero complessivo di circa la meta'. Le aree fumatori designate all'interno di Shanghai Disneyland sono state ridotte a soltanto 11.

