Cina | popolo Miao prepara Zongzi colorati per la Festa delle Barche Drago nel Guizhou

In occasione della Festa delle Barche Drago, il popolo Miao del Guizhou si immerge in una tradizione affascinante: la preparazione degli Zongzi colorati! Ogni sfumatura rappresenta un valore profondo e simbolico, trasformando un semplice dolce in un messaggero di cultura. Lo sapevi che il verde simboleggia la speranza mentre il rosso porta fortuna? Scopri di più su questa celebrazione che unisce storia e gastronomia, un trend sempre più apprezzato anche in Occidente!

Lavare le foglie di bambu', mettere in ammollo il riso glutinoso, mescolare coloranti vegetali. Nel Guizhou, nel sud-ovest della Cina, il popolo Miao si riunisce per preparare gli Zongzi a cinque colori in occasione della Festa delle Barche Drago. Ogni colore ha un significato speciale: riuscite a indovinare cosa simboleggiano?

Così il Corridoio economico Cina-Pakistan strangola il popolo del Balochistan

Il corridoio economico cinapakistan, recentemente scosso dagli scontri tra indipendentisti e autorità, aggrava le difficoltà della popolazione del Balochistan.

Cina contro Taiwan: il Paese si prepara alla guerra? L'accumulo dell'oro e l'acquisto del petrolio

Secondo msn.com: Un insolito accumulo di materie prime, tra cui l'oro, da parte della Cina sta insospettendo il mondo: è possibile che il presidente Xi Jinping si stia preparando alla guerra contro l'isola di Taiwan.

Dazi, il sinologo: “La Cina è preparata: non arretra e punta sul mercato interno”

Da quotidiano.net: “La Cina non indietreggia ... sia a sua volta preparata”. In che cosa consiste questo piano B? “In primo luogo, nel riportare i consumi in casa. I cinesi sono un popolo capace di stringere ...

La Cina invia soldati in Ucraina per studiare la guerra da vicino: così Pechino prepara un attacco lampo contro Taiwan

Come scrive msn.com: l’intervento dei cosiddetti “Volontari del Popolo” che nel 1950 entrarono in Corea per combattere contro le forze Onu. «L'invio da parte della Cina di una piccola coorte iniziale per unirsi ...