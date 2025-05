Cina | PMI manifatturiero aumenta a 495 a maggio

Il PMI manifatturiero cinese sale a 49,5 a maggio, segnando un segnale di ripresa per un settore chiave dell'economia globale. Questo incremento di 0,5 punti potrebbe riflettere una crescente fiducia tra le imprese, in un momento in cui la Cina cerca di rilanciarsi dopo le sfide post-pandemia. Sarà interessante vedere come questa tendenza influenzerà il panorama economico mondiale e i mercati internazionali!

L’indice dei responsabili degli acquisti (PMI) per il settore manifatturiero della Cina si e’ attestato a 49,5 nel mese di maggio, in aumento di 0,5 punti rispetto ad aprile, come mostrato oggi dai dati ufficiali. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: PMI manifatturiero aumenta a 49,5 a maggio

Cina: PMI non manifatturiero a 50,3 a maggio

A maggio, il PMI non manifatturiero cinese scende a 50,3, ma resta sopra la soglia di espansione, riflettendo una resilienza sorprendente in un contesto globale di incertezze economiche.

