Cina | giovani USA e locali condividono Festa delle Barche Drago nello Hebei

Un ponte culturale si è creato nello Hebei: giovani americani e cinesi si sono uniti per celebrare la Festa delle Barche Drago. Questo scambio non è solo un'opportunità di apprendimento, ma un esempio luminoso di come le tradizioni possano unire diverse culture. Scoprite come questi ragazzi hanno approfondito la loro conoscenza degli usi cinesi e vissuto momenti indimenticabili. Un passo verso un mondo sempre più connesso!

Un gruppo di studenti statunitensi si e' unito ai loro coetanei cinesi nello Hebei, in Cina, per un programma di scambio culturale in vista della Festa delle Barche Drago. Scoprite come hanno vissuto e apprezzato gli usi tradizionali cinesi legati a questa celebrazione.

Cina: viaggi ferroviari aumentano con l’inizio della vacanza per la Festa delle Barche Drago

Con l'arrivo della Festa delle Barche Drago, la Cina si prepara a un'impennata nei viaggi ferroviari: ben 17,8 milioni di passeggeri in movimento! Questo fenomeno non solo sottolinea l'importanza delle tradizioni, ma evidenzia anche la crescente fiducia dei cinesi nel viaggio post-pandemia.

